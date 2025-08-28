سیلاب متاثرہ علاقوں کے سکولوں میں کلاسز معطل،ریکارڈ،فرنیچر محفوظ کرنے کا حکم
ملتان (خصوصی رپورٹر)جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال سنگین ہونے پر انتظامیہ نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے فلڈ ایریا کے سکولوں میں فوری حفاظتی اقدامات کا حکم جاری کردیا ہے ۔۔۔
ذرائع کے مطابق دریائے چناب اور ستلج کے کناروں اور بیٹ کے نشیبی علاقوں میں قائم سرکاری سکولوں کے سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر ریکارڈ اور فرنیچر محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔حکام کے مطابق ان سکولوں میں جاری میٹرک کی کلاسز عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں تاکہ طلبہ کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچایا جا سکے ۔ متاثرہ سکولوں میں پانی داخل ہونا شروع ہوگیا ہے جس کے باعث تدریسی عمل روک دیا گیا۔ اس دوران طلبہ اور اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محتاط رہیں اور سکولوں کے احاطے میں غیر ضروری آمد و رفت نہ کریں۔انتظامیہ نے مزید کہا کہ آئندہ 24 گھنٹے سیلابی صورتحال کے حوالے سے نہایت اہم ہیں۔ فلڈ ایریا کے کئی سکول نشیبی مقامات پر واقع ہیں جن میں پانی جمع ہونا شروع ہوچکا ہے ۔ اسی وجہ سے کلاسز معطل کرنے اور سکولوں کا ریکارڈ محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔محکمہ تعلیم کے افسروں نے کہا ہے کہ اگر سیلابی پانی کی شدت میں اضافہ ہوا تو مزید سکول بھی متاثر ہوسکتے ہیں۔ تاہم حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ طلبہ کا تعلیمی نقصان پورا کرنے کے لئے متبادل منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ۔