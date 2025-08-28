واسا کا گرینڈ آپریشن،56لاکھ روپے وصول
ملتان (وقائع نگار خصوصی )منیجنگ ڈائریکٹر واساخالد رضا خان کی ہدایت پر شعبہ ریکوری کی طرف سے نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا ہے گھریلو،کمرشل صارفین کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔۔۔
ڈائریکٹر ریکوری عبدالسلام کی سربراہی میں شہر بھر کے تمام سرکل انچارج کی نگرانی میں سپیشل ڈسکنکشن ٹیمیں ڈیفالٹرز کے خلاف متحرک ہیں گزشتہ روز شہر بھر میں 18 سرکل انچارج نے سیوریج اور واٹر سپلائی کے بل ادا نہ کرنے والے گھریلو اور کمرشل صارفین کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 168 کنکشنز منقطع کردیئے اور 56لاکھ25 ہزار روپے کی ریکوری کی اس موقع پر نادہندگان کوڈیڈ لائن دی گئی کہ وہ اپنے ذمہ واسابلوں کی مد میں واجبات کی ادائیگی ہر صورت یقینی بنائیں بصورت دیگر ان کے کنکشن منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔واسا نے شہریوں کو وارننگ دی ہے کہ اپنے بلز ترجیحی بنیادوں پر جمع کروائیں تاکہ کسی کارروائی سے محفوظ رہ سکیں۔