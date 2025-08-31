یکم ستمبر کو میپکو ریجن میں بجلی کی بندش کا شیڈول جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ریجن کے زیرانتظام مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے باعث یکم ستمبر 2025ء (سوموار) کو مختلف اوقات میں بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔
میپکو ترجمان کے مطابق ملتان سرکل کے 11 کے وی اولڈ متی تل، آر ٹی ایم، ایف سی ایم، ایف ڈبلیو ایم، سپن یار، شجاع آباد مل، رومی، لال انڈسٹریز، احمد فائن ملز، مسعود فیبرکس، ریاض آباد، بوسن اور محمود کوٹ سمیت متعدد فیڈرز پر صبح 7 بجے سے 11 بجے تک بجلی بند رہے گی۔