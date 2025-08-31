سیلاب،پیشگی حفاظتی اقدامات پر سمجھوتہ نہ کیا جائے ،احمد مجتبیٰ
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما سید احمد مجتبیٰ گیلانی نے ملتان سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں ممکنہ خطرناک سیلابی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو ادارے اور فلاحی تنظیمیں قریبی رابطہ رکھیں اور پیشگی حفاظتی اقدامات پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔بدھ کے روز وہ ملتان و نواحی علاقوں میں قائم امدادی کیمپوں کے دورے کے موقع پر متاثرہ خاندانوں سے ملے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے رجسٹریشن ڈیسک، میڈیکل کارنر اور ضروریات زندگی کی ترسیل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت دی کہ خیمہ بستیوں میں پینے کے صاف پانی، خشک راشن، بچوں کے دودھ، ادویات اور حفظانِ صحت کا اضافی سامان فوری مہیا کیا جائے ۔ قدرتی آفات میں سب سے اہم چیز بروقت رسپانس اور شفاف تقسیم ہے ۔ حکومت اور فلاحی ادارے مل کر کام کریں تو مشکلات کم ہو جاتی ہیں۔ متاثرین کی محفوظ نقل مکانی، عارضی رہائش اور طبی امداد کو اولین ترجیح دی جائے جبکہ خواتین، بچوں، بزرگوں اور خصوصی افراد کے لئے علیحدہ سہولت کاؤنٹرز قائم کئے جائیں۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ دیہات میں پیشگی وارننگ سسٹم فعال اور کمیونٹی الرٹس یقینی بنائے جائیں۔ آبی گزرگاہوں کی صفائی، کٹاؤ سے بچاؤ کے لئے بندوں کی مضبوطی اور نشیبی بستیوں کے انخلا پلان پر فوری عمل ضروری ہے ۔پیپلزپارٹی رہنما نے مخیر حضرات سے راشن، خیمے ، مچھر دانیاں اور واٹر فلٹر مہیا کرنے کی اپیل کی۔