صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب،پیشگی حفاظتی اقدامات پر سمجھوتہ نہ کیا جائے ،احمد مجتبیٰ

  • ملتان
سیلاب،پیشگی حفاظتی اقدامات پر سمجھوتہ نہ کیا جائے ،احمد مجتبیٰ

ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما سید احمد مجتبیٰ گیلانی نے ملتان سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں ممکنہ خطرناک سیلابی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو ادارے اور فلاحی تنظیمیں قریبی رابطہ رکھیں اور پیشگی حفاظتی اقدامات پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔بدھ کے روز وہ ملتان و نواحی علاقوں میں قائم امدادی کیمپوں کے دورے کے موقع پر متاثرہ خاندانوں سے ملے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے رجسٹریشن ڈیسک، میڈیکل کارنر اور ضروریات زندگی کی ترسیل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت دی کہ خیمہ بستیوں میں پینے کے صاف پانی، خشک راشن، بچوں کے دودھ، ادویات اور حفظانِ صحت کا اضافی سامان فوری مہیا کیا جائے ۔ قدرتی آفات میں سب سے اہم چیز بروقت رسپانس اور شفاف تقسیم ہے ۔ حکومت اور فلاحی ادارے مل کر کام کریں تو مشکلات کم ہو جاتی ہیں۔ متاثرین کی محفوظ نقل مکانی، عارضی رہائش اور طبی امداد کو اولین ترجیح دی جائے جبکہ خواتین، بچوں، بزرگوں اور خصوصی افراد کے لئے علیحدہ سہولت کاؤنٹرز قائم کئے جائیں۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ دیہات میں پیشگی وارننگ سسٹم فعال اور کمیونٹی الرٹس یقینی بنائے جائیں۔ آبی گزرگاہوں کی صفائی، کٹاؤ سے بچاؤ کے لئے بندوں کی مضبوطی اور نشیبی بستیوں کے انخلا پلان پر فوری عمل ضروری ہے ۔پیپلزپارٹی رہنما نے مخیر حضرات سے راشن، خیمے ، مچھر دانیاں اور واٹر فلٹر مہیا کرنے کی اپیل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

11اور12 ربیع الاول کو ہیوی ٹریفک سڑکوں پر لانے پر پابندی عائد

وفاق لوڈشیڈنگ کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرے ،میئر

گورنر سے امریکہ کے نئے تعینات قونصل جنرل چارلس گڈمن کی ملاقات

دکاندار کو سربمہردکان سے سامان نکالنے کی اجازت

گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

خاتون کی گلہ کٹی لاش کامعمہ حل،شوہرقاتل نکلا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل