ہڑپہ گرڈ سٹیشن میں نیا پاور ٹرانسفارمر نصب ہوگا
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کی جانب سے صارفین کو بجلی کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنانے کے لئے 132 کے وی ہڑپہ گرڈسٹیشن میں نیا 40 ایم وی اے پاور ٹرانسفارمر نصب کیا جارہا ہے ۔
منصوبے کی ہدایت چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے دی۔میپکو ترجمان کے مطابق شعبہ گرڈ سسٹم کنسٹرکشن، گرڈ سسٹم آپریشن اور آپریشن کی ٹیمیں یکم ستمبر کو صبح چھ بجے منصوبہ شروع کریں گی جو رات بارہ بجے تک مکمل کرلیا جائے گا۔ اس تنصیب کے بعد صارفین کی کم وولٹیج کی شکایات ختم ہوں گی اور آئندہ بجلی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔