صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہڑپہ گرڈ سٹیشن میں نیا پاور ٹرانسفارمر نصب ہوگا

  • ملتان
ہڑپہ گرڈ سٹیشن میں نیا پاور ٹرانسفارمر نصب ہوگا

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کی جانب سے صارفین کو بجلی کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنانے کے لئے 132 کے وی ہڑپہ گرڈسٹیشن میں نیا 40 ایم وی اے پاور ٹرانسفارمر نصب کیا جارہا ہے ۔

 منصوبے کی ہدایت چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے دی۔میپکو ترجمان کے مطابق شعبہ گرڈ سسٹم کنسٹرکشن، گرڈ سسٹم آپریشن اور آپریشن کی ٹیمیں یکم ستمبر کو صبح چھ بجے منصوبہ شروع کریں گی جو رات بارہ بجے تک مکمل کرلیا جائے گا۔ اس تنصیب کے بعد صارفین کی کم وولٹیج کی شکایات ختم ہوں گی اور آئندہ بجلی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد نو شہرہ ورکاں؛ہسپتالوں میں بارشی پانی جمع،مریض پریشان

وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

شیرانوالہ باغ فلائی اوور کے قریب چھوٹے کاروباری افراد کیلئے عارضی شیڈز نصب

جشنِ میلادالنبی ؐکے جلوس روٹس پر خصوصی صفائی مہم

علی پورچٹھہ:بارش سے بس سٹینڈ ، چلڈرن پارک زیر آب

سیلاب کی تباہ کاریاں ،سبزیوں کی قلت ، قیمتیں دوگنا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل