سید علی گیلانی کا ہیڈ محمد والا پر فلڈ کیمپ کا دورہ
ملتان (کرائم رپورٹر)ایم این اے سید علی قاسم گیلانی نے ہیڈ محمد والہ پر فلڈ کیمپ ریسکیو 1122 ملتان کا وزٹ کیا اور فلڈ متاثرین کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا اور ریسکیو 1122 کی خدمات کی تعریف کی اور آخر میں ریسکیو سٹاف کے ساتھ تصویر بنوائی۔
