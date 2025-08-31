صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی وزیر رانا قاسم نون کا دورہ موزہ جھامبو رریلیف کیمپ

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)وفاقی وزیر رانا قاسم نون ایم این اے نے موزہ جھامبو ریسکیو فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرہ علاقوں کے لیے ریسکیو 1122 کے ریلیف اینڈ ریسکیو انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور ریسکیو اہلکاروں کی خدمات کو سراہا۔

