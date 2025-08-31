وفاقی وزیر رانا قاسم نون کا دورہ موزہ جھامبو رریلیف کیمپ
ملتان (کرائم رپورٹر)وفاقی وزیر رانا قاسم نون ایم این اے نے موزہ جھامبو ریسکیو فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرہ علاقوں کے لیے ریسکیو 1122 کے ریلیف اینڈ ریسکیو انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور ریسکیو اہلکاروں کی خدمات کو سراہا۔
