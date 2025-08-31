جشن میلاد النبیؐ:پاسبان اہلسنت کی محافل جاری
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)ربیع الاول میں تحریک پاسبان اہلسنت پاکستان کے زیر اہتمام محافل کا سلسلہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہے ۔
مرکزی صدر تحریک پاسبان اہلسنت پاکستان سردار اورنگزیب نظامی ایڈووکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 11ربیع الاول بروز جمعہ مرکزی ریلی نکالی جائے گی ،پاسبان اہلسنت کا مقصد بابرکت مہینے کو غیر ضروری رسومات سے پاک رکھتے ہوئے صرف درود و سلام کی محافل سے مزین کرنا ہے ، ہماری محافل میں نوٹ نچھاور کئے جاتے ہیں اور نہ ہی مہنگے نعت خواں بلائے جاتے ہیں بلکہ مقامی نوجوانوں کو نعت خوانی کا موقع دیا جاتا ہے ۔