اے ڈی سی آر کا فلڈ بندوں کادورہ، سہولتوں کا جائزہ
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ و ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ انعم حفیظ نے ٹھٹھہ قریشی سمیت دیگر مقامات پر فلڈ بندوں کا دورہ کیا۔۔۔
اور سیلاب سے بچاؤ کیلئے کئے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا اور انتظامات میں بہتری لانے کیلئے مختلف ہدایت جاری کیں۔تفصیلات کے مطابق انعم حفیظ نے بیٹ کے علاقوں میں مکینوں سے گھر گھر جا کر ملاقات کی اور جلد انخلاء کی اپیل کی اور علاقہ مکینوں کو ضلعی انتظامیہ کیجانب سے لگائے گئے کیمپ میں منتقل ہونے پر آمادہ کیا ۔ ضلعی انتظامیہ دریائی علاقوں میں مکین لوگوں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کے ہمہ وقت کوشاں ہے ، ضلعی انتظامیہ کی جانب امدادی کیمپس میں متاثرین کیلئے کھانے پینے کی اشیا‘ ادویات و دیگر سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے ۔