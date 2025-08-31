صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدید بارش سے نہر میں شگاف پڑگیا، قریبی آبادی متاثر

  • ملتان
شدید بارش سے نہر میں شگاف پڑگیا، قریبی آبادی متاثر

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)چک نمبر 511ٹی ڈی اے کے قریب شدید بارش کے باعث بھاگل نہر سے نکلنے والی بہار نہر میں شگاف پڑ گیا۔۔۔

 قریبی آبادی متاثر،پانی گھروں میں داخل ،فصلیں زیرآب ،مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے اور پانی روکنے میں مصروف ہیں،تاہم پانی کے دباؤ کے باعث صورتحال بگڑتی جا رہی ہے ۔اہل علاقہ کے مطابق شگاف نہ پُر ہونے کی صورت میں کھڑی فصلوں اور رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مشینری اور عملہ بھیجا جائے تاکہ مزید تباہی سے بچا جا سکے ۔

 

