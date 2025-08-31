صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب :جلالپور کے 40دیہات زیر آب آنے کا خدشہ

  • ملتان
جلال پورپیروالا(نامہ نگار)دریائے ستلج اور دریائے چناب میں متوقع سیلاب، تحصیل جلال پور کے 40سے زائد موضعات زیر آب آنے کا خدشہ۔

دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث موضعات جھانبو، بھنڈا، پلاد پور، شیہنی ودیگر علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں زیرآب آگئی ہیں جبکہ ان علاقوں کو سیلاب نے گھیر لیا ہے ، دریائے ستلج میں سیلاب کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہوگئی ہے ۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان نے ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو ودیگر افسروں کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور مکینوں کو محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کرنے کی ہدایت کی۔ 

 

