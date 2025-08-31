کوٹ ادو میں مدعیان کے بیانات سے انحراف پر مقدمات درج
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) مختلف مقدمات میں مدعیان نے عدالت میں ملزموں سے صلح کے بعد اپنے ہی بیانات سے انحراف کیا جس پر پولیس نے جھوٹی اطلاع اور شواہد کی نفی کرنے پر انسداد عصمت دری (تحقیقات و ٹرائل) ایکٹ 2021 اور تعزیرات پاکستان کے تحت نئے مقدمات درج کرلئے ۔
تھانہ دائرہ دین پناہ کے مقدمہ میں مدعی زاہد پرویز نے ملزم محمد عادل کے ساتھ راضی نامہ کرکے عدالت میں صلح کی اور بعد ازاں اپنے بیان سے منحرف ہوگیا۔ تھانہ صدر کے مقدمہ میں مدعی عبدالرشید نے ملزم محمد شہزاد کے ساتھ صلح کے بعد عدالت میں اس کے حق میں بیان دیا اور اصل مقدمے کے بیان سے پھر گیا۔