صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں مدعیان کے بیانات سے انحراف پر مقدمات درج

  • ملتان
کوٹ ادو میں مدعیان کے بیانات سے انحراف پر مقدمات درج

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) مختلف مقدمات میں مدعیان نے عدالت میں ملزموں سے صلح کے بعد اپنے ہی بیانات سے انحراف کیا جس پر پولیس نے جھوٹی اطلاع اور شواہد کی نفی کرنے پر انسداد عصمت دری (تحقیقات و ٹرائل) ایکٹ 2021 اور تعزیرات پاکستان کے تحت نئے مقدمات درج کرلئے ۔

تھانہ دائرہ دین پناہ کے مقدمہ میں مدعی زاہد پرویز نے ملزم محمد عادل کے ساتھ راضی نامہ کرکے عدالت میں صلح کی اور بعد ازاں اپنے بیان سے منحرف ہوگیا۔ تھانہ صدر کے مقدمہ میں مدعی عبدالرشید نے ملزم محمد شہزاد کے ساتھ صلح کے بعد عدالت میں اس کے حق میں بیان دیا اور اصل مقدمے کے بیان سے پھر گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

11اور12 ربیع الاول کو ہیوی ٹریفک سڑکوں پر لانے پر پابندی عائد

وفاق لوڈشیڈنگ کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرے ،میئر

گورنر سے امریکہ کے نئے تعینات قونصل جنرل چارلس گڈمن کی ملاقات

دکاندار کو سربمہردکان سے سامان نکالنے کی اجازت

گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

خاتون کی گلہ کٹی لاش کامعمہ حل،شوہرقاتل نکلا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل