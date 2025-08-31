سیلاب سے زرعی معیشت متاثر‘ مہنگائی بڑھنے کا خدشہ
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ملک بھر میں سیلابی صورتحال کے باعث زرعی سرگرمیوں میں رکاوٹ ، مہنگائی میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ۔
زرعی ماہرین کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب نے کپاس، دھان، گنے اور سبزیوں سمیت اہم فصلوں کو براہ راست متاثر کیا ہے ، اگر یہ نقصان برقرار رہا تو پاکستان کی برآمدات میں نمایاں کمی آئیگی جبکہ کپاس کی درآمدات بڑھنے سے درآمدی بل کئی گنا بڑھنے کا امکان ہے جس سے زرمبادلہ کے ذخائر دباؤ کا شکار ہوں گے ۔ زرعی ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ کھاد، پٹرولیم، گاڑیوں اور تعمیراتی شعبے کی طلب میں بھی کمی متوقع ہے جسکے اثرات مجموعی معیشت پر پڑیں گے ۔ زرعی سست روی سے شرح نمو مزید متاثر ہونے اور مہنگائی کا دباؤ بڑھنے کا امکان ہے ۔