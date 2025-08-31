سیلاب سے نمٹنے کیلئے افسر اور مشینر ی متحرک :ثاقب خورشید
وہاڑی،ماچھیوال (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے ایم پی اے میاں محمد ثاقب خورشید نے کہا ہے کہ سیلاب اور قدرتی آفات قوم اور حکومت کیلئے آزمائش کی گھڑی ہوتے ہیں۔۔۔
ان حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ ضروری ہے ۔تفصیلات کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے چودھری فہیم جبار کی طرف سے دیئے گئے عشائیہ میں کیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں کئی روز سے متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں جبکہ وزیرِ اعظم شہباز شریف اور وزیرِ اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں انتظامی افسر، پولیس، وزراء اور ارکان اسمبلی بھی عملی طور پر میدان میں ہیں۔ ایم پی اے کا کہنا تھا کہ دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے تاہم وسیع انتظامات کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو ٹیموں اور مقامی تیراکوں نے مکینوں کے مال مویشی اور قیمتی سامان بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کردیا، عوام افواہوں اور سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں، شہری سیلابی مقامات پر جانے سے گریز کریں، ہمیں متاثرین کیلئے ادویات، خوراک اور رہائش کا انتظام کرنا ہوگا۔