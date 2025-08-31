صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کا بروقت انخلا یقینی بنائیں‘عمرانہ توقیر

  • ملتان
وہاڑی،میلسی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی،نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر اور ڈی پی اومحمد افضل نے کچی پکی اور ساہوکاوزٹ کیا اور سیلابی ایریا میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا ۔

ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے لوگوں کا بروقت انخلا یقینی بنانے کی ہدایت کی ،سیلاب متاثرین میں جوس بھی تقسیم کئے ۔انہوں نے فلڈ ریلیف کیمپس پر ادویات، ویکسین اور دیگر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے صورت حال کنٹرول میں ہے سیلاب سے متاثرہ بستیوں میں تمام محکمے بہترین کوآرڈی نیشن سے امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ۔

 

