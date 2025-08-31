پیف کی سکولوں کو فلڈ ہدایات، احتیاطی تدابیر لازم قرار
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن (پیف)نے حالیہ بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر اپنے پارٹنر سکولوں کو خصوصی ہدایات جاری کردی ہیں۔
مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی سکول کی عمارت بارش یا سیلاب سے متاثر ہوئی ہے تو تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے سے قبل مکمل احتیاط برتی جائے تاکہ بچوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے ۔پیف نے واضح کیا ہے کہ ایسے سکول جن کی عمارت یا کمرۂ جماعت مٹی سے تعمیر ہے ، وہ کھولنے سے پہلے محفوظ متبادل عمارت کی دستیابی یقینی بنائیں۔ اگر قریب کوئی محفوظ عمارت دستیاب ہو تو وہاں عارضی طور پر تدریسی عمل جاری رکھا جاسکتا ہے ، تاہم اس کے لئے متعلقہ پروگرام ڈائریکٹر سے پیشگی اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔مزید کہا گیا کہ متاثرہ سکول اپنے نقصانات کی تفصیلات پیف کے مرتب کردہ گوگل فارم کے ذریعے فوری طور پر جمع کرائیں تاکہ ادارہ رہنمائی اور مدد فراہم کرسکے ۔ پیف انتظامیہ نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ کھڑے ہیں اور مل جل کر اس صورتحال پر قابو پائیں گے ۔