سیلاب : 11 اضلاع کے 67 فیڈرز سے بجلی فراہمی جزوی معطل

  • ملتان
سیلاب : 11 اضلاع کے 67 فیڈرز سے بجلی فراہمی جزوی معطل

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو)ریجن کے 11اضلاع میں67فیڈرز سے بجلی کی فراہمی جزوی طورپر بند کی گئی ہے ۔

جس سے صرف47ہزار264صارفین کی بجلی فراہمی متاثرہوئی ہے جو میپکو کے کل صارفین کی تعداد کا صرف 0.62(اعشاریہ 62) فیصد حصہ بنتاہے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہدکی ہدایت پر میپکو ہیڈ کوارٹر کے پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر سے بجلی فراہمی کی 24/7مانیٹرنگ کی جارہی ہے جبکہ آپریشن سرکلوں کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کی سربراہی میں قائم سرکل کنٹرول رومز اور فلڈ ریلیف کیمپس میں بھی افسر اور اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگادی ہیں جو ضلعی انتظامیہ کے متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر گُل محمد زاہد نے پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر میں جنرل منیجر آپریشن محمد اکرم سیال کے ہمراہ بجلی فراہمی کا جائزہ لیا اورافسر وسٹاف کو مستعد رہنے کی ہدایت کی۔ جنوبی پنجاب کے 11اضلاع میں صرف سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی برانچز سے بجلی منقطع کی گئی ہے جبکہ سیلابی پانی سے محفوظ علاقوں میں بجلی کی بلاتعطل ترسیل جاری ہے ۔سیلابی پانی سے متاثرہ 11اضلاع میں ضلع ملتان کی بستی نالے والا، فتح نگر اور بستی صادق والا میں صرف 4فیڈرز سے منسلک 22ٹرانسفارمرز سے بجلی سپلائی جزوی بند کی گئی ہے تاکہ بجلی تنصیبات سے کرنٹ لگنے کے واقعات رونما نہ ہوں۔ وہاڑی ڈسٹرکٹ کے 13فیڈرزکی بستی بنڈہ باقر، بستی گھانانون، اضافی آبادی ساہوکا، بستی پیرے خان اور رحیم شاہ کے صرف 27ٹرانسفارمرزکی برانچز سے بجلی جزوی بند کی گئی ہے ۔ضلع لودہراں اورضلع بہاولپورکے 11 فیڈرز ، بستی کرپال، بستی شاہ پور، بستی چھمب کلیار، جھوک قاسم والی اور بستی بنگلہ کے 88ٹرانسفارمرز سے فراہمی بند رہے گی ۔

 

