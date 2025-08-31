صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگو ہسپتال :سانپ کے ڈسے کسان کاعلاج کرنے سے انکار

  • ملتان
گگو ہسپتال :سانپ کے ڈسے کسان کاعلاج کرنے سے انکار

گگومنڈی(نامہ نگار)مریم نواز رورل ہیلتھ سنٹر گگومنڈی کی غفلت کے باعث سانپ کے ڈسے کسان کی حالت تشویشناک ہوگئی۔ نواحی گاؤں 367ای بی کے رہائشی ساجد نے الزام لگایا ہے کہ وہ فصل کو پانی لگا رہا تھا کہ۔۔۔

اچانک سانپ نے کاٹ لیا۔ اہل علاقہ اسے فوری طور پر مریم نواز رورل ہیلتھ سنٹر گگومنڈی لے گئے جہاں طبی عملے نے بروقت ویکسین لگانے کے بجائے بغیر علاج کیے تحصیل ہسپتال بوریوالا ریفر کردیا۔ متاثرہ کسان کے مطابق گگو ہسپتال میں سانپ کے کاٹے کی ویکسین موجود تھی لیکن عملے نے جان بوجھ کر اسے استعمال نہ کیا۔ بوریوالا ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ بروقت ویکسین نہ لگنے کے باعث اس کی جان بڑی مشکل سے بچائی گئی ہے ۔ متاثرہ کسان نے وزیراعلیٰ ودیگر متعلقہ حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

11اور12 ربیع الاول کو ہیوی ٹریفک سڑکوں پر لانے پر پابندی عائد

وفاق لوڈشیڈنگ کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرے ،میئر

گورنر سے امریکہ کے نئے تعینات قونصل جنرل چارلس گڈمن کی ملاقات

دکاندار کو سربمہردکان سے سامان نکالنے کی اجازت

گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

خاتون کی گلہ کٹی لاش کامعمہ حل،شوہرقاتل نکلا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل