گگو ہسپتال :سانپ کے ڈسے کسان کاعلاج کرنے سے انکار
گگومنڈی(نامہ نگار)مریم نواز رورل ہیلتھ سنٹر گگومنڈی کی غفلت کے باعث سانپ کے ڈسے کسان کی حالت تشویشناک ہوگئی۔ نواحی گاؤں 367ای بی کے رہائشی ساجد نے الزام لگایا ہے کہ وہ فصل کو پانی لگا رہا تھا کہ۔۔۔
اچانک سانپ نے کاٹ لیا۔ اہل علاقہ اسے فوری طور پر مریم نواز رورل ہیلتھ سنٹر گگومنڈی لے گئے جہاں طبی عملے نے بروقت ویکسین لگانے کے بجائے بغیر علاج کیے تحصیل ہسپتال بوریوالا ریفر کردیا۔ متاثرہ کسان کے مطابق گگو ہسپتال میں سانپ کے کاٹے کی ویکسین موجود تھی لیکن عملے نے جان بوجھ کر اسے استعمال نہ کیا۔ بوریوالا ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ بروقت ویکسین نہ لگنے کے باعث اس کی جان بڑی مشکل سے بچائی گئی ہے ۔ متاثرہ کسان نے وزیراعلیٰ ودیگر متعلقہ حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔