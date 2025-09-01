صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آستانہ فریدیہ میں جشن ولادت کی تیاریوں کا اجلاس

  • ملتان
آستانہ فریدیہ میں جشن ولادت کی تیاریوں کا اجلاس

ملتان (کرائم رپورٹر)آستانہ فریدیہ ممتاز آباد ملتان میں 1500 سالہ جشن ولادت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ؐ کے سلسلہ میں مشعل بردار جلوس اور پاکستان کی سب سے بڑی دیگ میں حلوہ تیار کرنے کے حوالے سے مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس کی صدارت پیر محمد نوید فرید نقشبندی بخاری نے کی۔اس موقع پر ارکان حلقہ فریدیہ کو جلوس کے انتظامات سے آگاہ کیا گیا اور اسے مثالی بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیر محمد افضل فرید چشتی قادری نے کہا کہ نبی کریم ؐ کی ولادت باسعادت کا جشن منانا ایمان کا تقاضا ہے اور ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گھنٹہ گھر کے بازاروں میں تجاوزات ، ٹریفک متاثر

شہر کی گلی محلوں میں وارداتیں روکنے کیلئے ڈولفن اور ایگل سکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات

ضلعی انتظامیہ فیصل آباد متحرک ، متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم

اے سی شورکوٹ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامات دیکھے

عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر