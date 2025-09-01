آستانہ فریدیہ میں جشن ولادت کی تیاریوں کا اجلاس
ملتان (کرائم رپورٹر)آستانہ فریدیہ ممتاز آباد ملتان میں 1500 سالہ جشن ولادت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ؐ کے سلسلہ میں مشعل بردار جلوس اور پاکستان کی سب سے بڑی دیگ میں حلوہ تیار کرنے کے حوالے سے مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس کی صدارت پیر محمد نوید فرید نقشبندی بخاری نے کی۔اس موقع پر ارکان حلقہ فریدیہ کو جلوس کے انتظامات سے آگاہ کیا گیا اور اسے مثالی بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیر محمد افضل فرید چشتی قادری نے کہا کہ نبی کریم ؐ کی ولادت باسعادت کا جشن منانا ایمان کا تقاضا ہے اور ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے ۔