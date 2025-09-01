عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کی وحدت کی بنیاد،پیر شفیق اللہ
ملتان (کرائم رپورٹر)جمعیت علماء پاکستان (نورانی) کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری پروفیسر پیر محمد شفیق اللہ صدیقی البدری نے کہا ہے کہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، جبکہ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کی وحدت اور اسلام کی بنیاد ہے ۔
وطن عزیز کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کیلئے ہر محب وطن کلمہ گو مسلمان پرامن جدوجہد کو جاری رکھے گا۔وہ بزم حسینیہ کے زیر اہتمام جناب نبی آخرالزماں ؐ کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر منعقدہ 26 ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ ؐو ختم نبوت ریلی سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے اور یہ ایمان کا بنیادی ستون ہے ۔ نبی کریم ؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ بزم حسینیہ گزشتہ 25 برس سے میلاد مصطفی ؐ و ختم نبوت ریلیاں، سیمینارز اور کانفرنسز کے ذریعے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں اور طلبہ کو منصب ختم نبوت ؐ کی آگاہی فراہم کر رہی ہے ۔ریلی سے جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ علامہ محمد فاروق خان سعیدی، محمد ایوب مغل نورانی، مرزا ارشد القادری، رکن الدین ندیم حامدی، محمد فرحان الحق حقانی، راؤ محمد عارف رضوی، راؤ مظہر الاسلام، اسلم ڈوگر، راجہ ظفر کیانی، حافظ محمد ظفر قریشی اور سلطان محمود ملک سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔