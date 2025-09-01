عوام کومشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ،عاشق کرمانی
ملتان (وقائع نگار خصوصی)صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے اوکاڑہ، ساہیوال اور پاکپتن کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
ان کے ہمراہ وفاقی وزیر آبی وسائل میاں منظور وٹو بھی موجود تھے ۔صوبائی وزیر نے راوی کے علاقے داد بلوچ، رادھا کلاں بیراج، ہیڈ سلیمانکی اور دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر آر پی او ساہیوال ڈویژن محبوب رشید، کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد راشد ہدایت اور ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید بھی موجود تھے ۔ وزراء نے ہیڈ سلیمانکی پر دریائے ستلج کے حفاظتی بند کا معائنہ کیا اور کنٹرول روم میں ریسکیو و ریلیف آپریشن پر بریفنگ لی۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپس قائم ہیں جہاں متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء، علاج معالجہ اور عارضی رہائش فراہم کی جارہی ہے جبکہ انخلاء کو بروقت یقینی بنانے کے لئے ریسکیو ٹیمیں مسلسل سرگرم ہیں۔اس موقع پر صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ متاثرین کی مکمل بحالی تک سرگرمیاں جاری رہیں گی۔انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن کے لئے ضروری مشینری اور عملہ ہمہ وقت موجود رہے اور تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر متاثرہ عوام کو فوری امداد فراہم کی جائے ۔