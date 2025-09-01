صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج القرآن ملتان کے زیر اہتمام مشعل بردار میلاد ریلی

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)تحریک منہاج القرآن ملتان کے زیراہتمام اٹھارہویں سالانہ مشعل بردار میلاد ریلی دولت گیٹ چوک سے شروع ہوئی۔۔۔

جس کی قیادت ضلعی صدر مصباح اسحاق، جمعیت علمائے پاکستان نورانی کے صوبائی صدر محمد ایوب مغل نورانی، راؤ عارف رضوی، ٹی رکن الدین حامدی اور دیگر قائدین نے کی۔مقررین نے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ؐکو بھیج کر امت پر عظیم احسان فرمایا۔  ولادت مصطفیٰ ؐ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے اور پوری امت اس کو عقیدت و احترام سے مناتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں منفرد انداز میں جشن ولادت کا اہتمام کرتی ہے ۔ امسال مینار پاکستان پر عالمی میلاد کانفرنس کو سیلاب زدگان کی امداد کی خاطر ملتوی کرنا ڈاکٹر طاہرالقادری کا دانشمندانہ فیصلہ ہے ۔

 

