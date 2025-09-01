پولیس اہلکار ریسکیو ،ریلیف آپریشن میں مصروف ،ترجمان
ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر پولیس کی جانب سے شجاع آباد اور جلالپور پیر والا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے ۔
شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کارروائی کی براہ راست نگرانی ایس پی صدر ڈاکٹر خدیجہ عمر خود کر رہی ہیں۔پولیس ترجمان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں اہلکار ہمہ وقت موجود ہیں تاکہ متاثرہ افراد کی مدد کی جا سکے ۔ سیلاب کی صورتحال میں پولیس عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور مشکل گھڑی میں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے سرگرم عمل ہے ۔