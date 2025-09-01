صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی زیر حراست اشتہاری ملزم تھانے سے فرار

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ بدھلہ سنت کی زیر حراست اشتہاری ملزم پولیس کی غفلت کے باعث فرار ہوگیا۔ تفصیل کے مطابق محافظ سکواڈ نے ناکہ بندی کے دوران بلال نامی شخص کو روکا۔

شناختی کارڈ کی جانچ پڑتال پر معلوم ہوا کہ وہ مختلف وارداتوں میں مطلوب اشتہاری ہے ۔ محافظ سکواڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو تھانہ بدھلہ سنت کے حوالے کردیا۔ذرائع کے مطابق تھانے میں موجود اہلکاروں کی عدم توجہی کے باعث بلال پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہوگیا۔ واقعہ کے بعد تھانہ میں کھلبلی مچ گئی اور اہلکاروں نے ملزم کی تلاش کے لئے مختلف مقامات پر چھاپے مارے تاہم کامیابی نہ مل سکی۔

 

