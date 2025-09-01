کامسیٹس لاہور کیمپس میں ریکارڈ داخلے ، اورینٹیشن کا انعقاد
ملتان (سٹاف رپورٹر) کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد، لاہور کیمپس میں سال 2025 کے نئے داخل ہونے والے طلباء کے لئے اورینٹیشن سیشن منعقد کیا گیا، جس میں بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے طلباء اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
رواں سال ریکارڈ تعداد میں درخواستوں کے باعث کئی پروگرامز میں میرٹ بلند ہوا ہے جو ادارے کی تعلیمی ساکھ اور مارکیٹ سے ہم آہنگ تعلیم کا ثبوت ہے ۔تقریب میں مختلف ڈیپارٹمنٹس کے سربراہان، سینئر فیکلٹی اور انتظامی افسر شریک ہوئے ، جبکہ نئے طلباء کی سہولت کے لئے ہاسٹل، ٹرانسپورٹ، سکالرشپ، رجسٹریشن اور آئی ٹی سپورٹ کے حوالے سے خصوصی ہیلپ ڈیسک قائم کئے گئے تھے ۔ڈائریکٹر کیمپس پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد نے اپنے خطاب میں نئے طلباء اور والدین کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ درخواستیں محض ایک اعداد و شمار نہیں بلکہ والدین اور طلباء کا اعتماد ہے ، جس کے نتیجے میں ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ نوجوانوں کو نہ صرف جدید مہارتیں سکھائی جائیں بلکہ انہیں بہترین شہری بھی بنایا جائے ۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے والدین کی توقعات پر پورا اتریں۔