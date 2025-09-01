صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے بچاؤ کیلئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر، تیمور مہے

  • ملتان
سیلاب سے بچاؤ کیلئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر، تیمور مہے

ملتان (لیڈی رپورٹر)تحریک انصاف این اے 148 کے ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے کہا ہے کہ ملک میں سیلابی تباہ کاریوں سے بچنے کے لئے ہنگامی بنیادوں پر ڈیم بنانا ناگزیر ہے ۔

 کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ ہر سال سیلاب کا خطرہ لاحق رہتا ہے مگر حکومتیں مستقل بنیادوں پر بچاؤ کا کوئی مؤثر اقدام نہیں کرتیں۔انہوں نے کہا کہ سیلابی ریلہ انسانی جانیں، مال مویشی اور قیمتی سامان بہا لے جاتا ہے ، جبکہ کسانوں کی ذرخیز زمینیں اور کھڑی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں اور دوبارہ معمولات زندگی بحال کرنا ان کے لئے انتہائی مشکل ہوتا ہے ۔بیرسٹر تیمور الطاف کا کہنا تھا کہ پنجاب سمیت پورے ملک میں سیلاب کے حقیقی اثرات آئندہ دنوں میں نمایاں ہوں گے اور لاکھوں خاندانوں کو کسی نہ کسی شکل میں امداد درکار ہوگی۔ اس مشکل وقت میں صاحب استطاعت افراد کو آگے بڑھ کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہئے ۔

 

