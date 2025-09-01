صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی میں خواتین رہنماؤں کیلئے تربیتی ورکشاپ

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ویمن یونیورسٹی ملتان میں برٹش کونسل کے تعاون سے خواتین کو بااختیار بنانے کے منصوبے کے تحت تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔

اس مرحلے کا عنوان ‘‘رکاوٹوں کو توڑنا: خواتین رہنماؤں کے لئے کام اور زندگی کا انضمام’’ تھا۔ گیسٹ سپیکر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ اشفاق، چیئرپرسن ڈیپارٹمنٹ آف سوشل ورک پنجاب یونیورسٹی تھیں۔سیشن میں چیئرپرسنز، پی ایچ ڈی سکالرز اور کیو ای سی سٹاف شریک ہوا۔ فوکل پرسن ڈاکٹر ملکہ رانی نے کہا کہ خواتین کو خوابوں کی تعبیر میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے ، لیکن ان کی حوصلہ افزائی سے وہ معاشرے کے لئے بہترین نتائج دے سکتی ہیں۔ڈاکٹر عظمیٰ اشفاق نے کہا کہ خواتین کے لئے اصل رکاوٹ ان کی صلاحیت نہیں بلکہ سماجی و ثقافتی رویے ہیں جو انہیں قائدانہ کردار ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہمدرد، تعلیم یافتہ اور نرم صلاحیتوں کی حامل تسلیم کیا جاتا ہے ، لہٰذا انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے بجائے سپورٹ فراہم کرنی چاہیے ۔

 

