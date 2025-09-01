صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ سکول ایجوکیشن نے اوقات کار جاری کردیئے

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے نئے اوقات کار جاری کردیئے ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سنگل شفٹ سکولز میں طلبہ کے اوقات پیر تا جمعرات صبح 7:30 سے دوپہر 1:00 بجے تک۔۔۔

جبکہ جمعہ کے روز 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے ۔ڈبل شفٹ یا بعد دوپہر سکولز میں مارننگ شفٹ کے اوقات بھی یہی ہوں گے ، جبکہ ایوننگ شفٹ پیر تا جمعرات 2:00 سے شام 6:00 بجے تک اور جمعہ کے روز 2:00 سے 5:30 بجے تک ہوں گے ۔اساتذہ کے لئے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سکول شروع ہونے سے کم از کم 15 منٹ پہلے حاضری یقینی بنائیں۔ مزید برآں سی پی ڈی، ٹریننگز، تدریسی تیاری اور دیگر سرگرمیاں متبادل ہفتے میں صبح 7:30 سے 10:30 بجے تک منعقد ہوں گی۔نوٹیفکیشن کے مطابق گرلز سکولز کے لئے 15 منٹ کا وقت حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکے گا۔ سی ای اوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام سکولز میں ان اوقات کار پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔

 

