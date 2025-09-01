صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلسنت کے بھائیوں سے ملکر میلاد منائیں گے ،مہر شاہ عباس

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)مرکزی تنظیم لا ئسنس داران عزاداری امام حسینؓ کے مرکزی صدر مہر شاہد عباس چاؤن نے کہا ہے کہ۔۔۔

 ماہ محرم الحرام، ماہ صفر المظفر میں تمام مکاتب فکر نے اتحاد بین المسلمین کی جو فضا قائم کی انشاء اللہ یہ فضا تاقیامت قائم و دائم رہے گی اہلسنت بھائیوں کے ساتھ مل کر جشن عید میلاد النبی ؐ مذہبی عقیدت واحترام سے منائیں گے تمام مسائل سے نجات کا واحد حل تعلیمات محمدیؐ میں ہے عزاداری امام حسین ؓ ہماری شہ رگ ہے جس کے لئے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار ہیں ۔

 

