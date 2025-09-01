ٹرانسفارمرز ورکشاپس بجلی کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ،گل محمد زاہد
ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا ہے کہ ٹرانسفارمرز کی مرمت کرنے والی ورکشاپس بجلی کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔
بروقت اور معیاری مرمت سے نہ صرف لاکھوں صارفین کو بلاتعطل بجلی فراہم کی جارہی ہے بلکہ قومی خزانے کو بھی کروڑوں روپے کی بچت ہورہی ہے ۔ میپکو صارفین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لئے جدید ٹیکنالوجی اپنا رہا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹرانسفارمرز ریکلیمیشن ورکشاپ ملتان کے اچانک دورے کے موقع پر کیا۔ سی ای او میپکو کو ورکشاپ میں ٹرانسفارمرز کی استعداد کار بڑھانے اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔