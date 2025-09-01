شہریوں کے تحفظ کیلئے ہرممکن اقدامات کررہے ، اطہر وحید
ملتان (کرائم رپورٹر) ترجمان پنجاب ہائی وے پٹرول کے مطابق سیلابی صورتحال میں پھنسے شہریوں کی مدد کے لئے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے ۔
ڈی آئی جی پنجاب ہائی وے پٹرول ڈاکٹر محمد اطہر وحید نے متاثرہ اضلاع کے ریجنل اور ڈسٹرکٹ آفیسرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ براہِ راست آپریشن کی نگرانی کریں اور شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کریں۔پی ایچ پی کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ان کے قیمتی سامان اور مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں جبکہ بیٹ ایریاز میں قائم ریلیف کیمپس کو مکمل سکیورٹی اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کو کھانا، صاف پانی اور ادویات بھی فراہم کی جارہی ہیں۔ڈی آئی جی پنجاب ہائی وے پٹرول نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ پی ایچ پی ریسکیو اداروں، ضلعی انتظامیہ، پی ڈی ایم اے اور سکیورٹی اداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کر رہی ہے تاکہ بروقت اور مؤثر امداد ممکن بنائی جا سکے ۔ترجمان کے مطابق ریجنل اور ڈسٹرکٹ آفیسرز خود سیلاب زدہ علاقوں میں موجود رہ کر ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پنجاب ہائی وے پٹرول نے یقین دلایا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی تک امدادی تعاون جاری رکھا جائے گا۔