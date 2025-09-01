صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد کے انتقال پر فواد ہاشم کی تعزیت

  • ملتان
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساـ ؤتھ پنجاب فواد ہاشم ربانی نے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔

 انہوں نے مرحوم کی بلندی درجات اور لواحقین کیلئے صبر جمیل کی دعا کی۔یاد رہے کہ اسسٹنٹ کمشنر فرقان احمد گزشتہ دنوں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے ۔ وہ پانچ روز سے ہیڈ بلوکی کے ریسٹ ہاؤس میں رہائش پذیر تھے تاکہ متاثرین کی امداد کے عمل کو قریب سے دیکھ سکیں اور انتظامی سرگرمیوں کو تیز بنایا جا سکے ۔

 

