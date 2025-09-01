قیدیوں کے بچوں کی شادیوں کیلئے اقدامات شروع
ملتان (کرائم رپورٹر) محکمہ داخلہ پنجاب کی ہدایت پر جیلوں میں قید اسیروں کے بچوں کی شادیوں کے لئے امدادی اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق اب تک مختلف جیلوں سے 140 قیدیوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے لئے امداد کی درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔تفصیل کے مطابق محکمہ داخلہ نے تمام جیلوں کو ہدایات جاری کی تھیں کہ ایسے قیدی جو اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی شادیوں کے سلسلے میں مالی امداد چاہتے ہیں وہ درخواستیں دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ نے یہ ذمہ داری محکمہ سوشل ویلفیئر کو سونپی ہے ۔محکمہ سوشل ویلفیئر کی ٹیمیں آئندہ دنوں میں ملتان ڈویژن سمیت دیگر جیلوں کا وزٹ کریں گی، جہاں قیدیوں کی جانب سے دی گئی درخواستوں کی تفصیلات اور ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ بعد ازاں قیدیوں کے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں امدادی اقدامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مالی مشکلات کا شکار قیدیوں کے اہل خانہ کو سہولت دینا اور ان کے بچوں کی شادیاں ممکن بنانا ہے ۔