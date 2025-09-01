صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیدیوں کے بچوں کی شادیوں کیلئے اقدامات شروع

  • ملتان
قیدیوں کے بچوں کی شادیوں کیلئے اقدامات شروع

ملتان (کرائم رپورٹر) محکمہ داخلہ پنجاب کی ہدایت پر جیلوں میں قید اسیروں کے بچوں کی شادیوں کے لئے امدادی اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں۔

 ذرائع کے مطابق اب تک مختلف جیلوں سے 140 قیدیوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے لئے امداد کی درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔تفصیل کے مطابق محکمہ داخلہ نے تمام جیلوں کو ہدایات جاری کی تھیں کہ ایسے قیدی جو اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی شادیوں کے سلسلے میں مالی امداد چاہتے ہیں وہ درخواستیں دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ نے یہ ذمہ داری محکمہ سوشل ویلفیئر کو سونپی ہے ۔محکمہ سوشل ویلفیئر کی ٹیمیں آئندہ دنوں میں ملتان ڈویژن سمیت دیگر جیلوں کا وزٹ کریں گی، جہاں قیدیوں کی جانب سے دی گئی درخواستوں کی تفصیلات اور ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ بعد ازاں قیدیوں کے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں امدادی اقدامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مالی مشکلات کا شکار قیدیوں کے اہل خانہ کو سہولت دینا اور ان کے بچوں کی شادیاں ممکن بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کیلئے بھرپور آپریشن

سیلاب کے ساتھ منافع خوروں کے وار: آٹا ، گھی ، چینی ، دالیں ، سبزیاں ، پھل مہنگے

ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات

اسد مگسی اور امانت اللہ خان کا عیسیٰ خیل کا تفصیلی دورہ

مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کی بحالی کا کام مکمل

سیلا ب متاثر ین کو کسی صو رت تنہا نہیں چھو ڑا جا ئے گا،شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر