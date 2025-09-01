صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
سیلاب متاثرین کو صاف پانی فراہم کررہے ،رانا سلیم احمد

ملتان (وقائع نگار خصوصی)سیلاب متاثرین کی امداد کے لئے ملتان ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایم ڈی اے ) کی جانب سے ہیڈ محمد والا پر ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔

ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے رانا سلیم احمد خان نے ریلیف کیمپ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر انفورسمنٹ محمد عمران، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ محمد الیاس گل سمیت دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ایم ڈی اے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کی بحالی اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے ۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایم ڈی اے کا عملہ اور مشینری ریلیف کیمپ پر موجود رہ کر متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ کیمپ میں سیلاب متاثرین کے لئے صاف پانی کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔ مزید برآں ادویات کی فراہمی اور ایم ڈی اے کی میڈیکل برانچ کے عملہ کی تعیناتی کو فوری طور پر ممکن بنایا جائے تاکہ متاثرہ افراد کو بروقت طبی سہولت میسر آ سکے ۔ضلعی انتظامیہ اور دیگر ریسکیو اداروں کے ساتھ رابطہ کار کے لئے ایم ڈی اے کی افرادی قوت اور مشینری ہمہ وقت کیمپ پر موجود رہے گی تاکہ سیلاب متاثرین کی مشکلات کو کم سے کم کیا جا سکے ۔

 

