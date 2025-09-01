سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز، کمشنر نے جائزہ لیا
ڈیرہ غازی خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد چوہدری نے مظفرگڑھ کا دورہ کیا اور فلڈ ریلیف کیمپس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سمیت دیگر حکام موجود تھے ۔
کمشنر نے میڈیکل اور ویٹرنری سہولتوں کا جائزہ لیتے ہوئے سیلاب متاثرین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں کمشنر اشفاق احمد چوہدری نے سخی سرور کا دورہ کیا ۔جہاں کوہِ سلیمان سے برساتی نالوں میں آنے والے 40 ہزار کیوسک ریلے نے فلیش فلڈ کی صورتحال پیدا کی، تاہم انتظامیہ کے بروقت اقدامات سے جانی و مالی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی تعمیرات ختم کی جائیں اور ریسکیو ادارے ہمہ وقت الرٹ رہیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے مزار حضرت سخی سرور پر حاضری دے کر ملک و قوم کی سلامتی کیلئے دعا بھی کی۔