ڈیرہ غازی خان :سیلابی صورتحال مکمل کنٹرول، ادارے الرٹ
ڈیرہ غازی خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلع ڈیرہ غازی خان میں سیلابی صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے تاہم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ فیلڈ میں متحرک اور تمام ادارے الرٹ ہیں۔
ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق کوہ سلیمان رینج سے نکلنے والی رود کوہیاں پرسکون ہیں، صرف سنگھڑ میں 6751 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے ۔ تونسہ بیراج پر 12 بجے دن کی گیج رپورٹ کے مطابق پانی کی آمد 2 لاکھ 19 ہزار کیوسک جبکہ اخراج 2 لاکھ 16 ہزار کیوسک رہا، جو دریائے سندھ میں نارمل صورتحال کو ظاہر کرتا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے ڈی پی او طارق ولایت کے ہمراہ رود کوہی وڈور کے پل کا معائنہ کیا۔