رحیم یار خان میں فلڈ انتظامات مؤثر، تمام محکمے الرٹ :مہر خالد احمد
رحیم یار خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر) ممبر/سیکرٹری بورڈ آف ریونیو ساؤتھ پنجاب مہر خالد احمد نے دریائے سندھ اور چناب میں متوقع سیلابی ریلے کے پیش نظر ضلع رحیم یار خان کا دورہ کیا اور فلڈ انتظامات، ریلیف کیمپس اور بندوں کا معائنہ کیا۔
اسسٹنٹ کمشنرز، ڈی ایس پیز، ریسکیو 1122 اور متعلقہ محکموں کے افسران نے بریفنگ دی۔ ضلع بھر میں 11 ریلیف کیمپس، 10 بوٹنگ کیمپس اور 48 کشتیاں دستیاب ہیں، اب تک 16 مواضعات متاثر اور 10 ہزار 452 افراد و 11 ہزار 428 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل ہوچکے ہیں۔ دفعہ 144 نافذ ہے جبکہ میڈیکل کیمپس میں ادویات وافر ہیں۔ مہر خالد احمد نے انتظامات کو قابلِ تعریف قرار دیا۔