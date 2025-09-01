صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی ادویات فروش انسانیت کے دشمن،حافظ اختر بٹ

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن (پی سی ڈی اے ) جنوبی پنجاب کے نو منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری ملتان میں منعقد ہوئی جس میں میڈیسن مارکیٹ اور کیمسٹ تاجران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

تقریب کے مہمان خصوصی طفیل ہاشمی جبکہ صدارت چیئرمین و کوآرڈی نیٹر جنوبی پنجاب (وزارت صحت) حافظ محمد اختر بٹ نے کی۔اپنے خطاب میں حافظ اختر بٹ نے کہا کہ کیمسٹ انڈسٹری اس وقت بحران سے دوچار ہے ، تاہم تاجروں کے مسائل کے حل کے لئے آخری دم تک جدوجہد جاری رہے گی۔ جعلی اور غیر معیاری ادویات فروخت کرنے والے انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا کیمسٹ برادری سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف ہر سطح پر اعلان جنگ کیا جائے گا اور وزارت صحت سے گفت و شنید کے ذریعے تاجروں کو ریلیف دلایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ پی سی ڈی اے کو جنوبی پنجاب کی سطح پر مزید فعال بنایا جائے گا اور ہر ضلع میں باڈیز تشکیل دی جائیں گی۔ نو منتخب چیئرمین پی سی ڈی اے ملتان چودھری محمد اقبال عزیز نے کہا کہ تاجر برادری کو متحد کرنا وقت کی ضرورت ہے اور کیمسٹوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے اقدامات کئے جائیں گے ۔مہمانِ خصوصی طفیل ہاشمی نے کہا کہ اتحاد ہی کامیابی کی ضمانت ہے ۔ تقریب سے غضنفر ملک، انعام گورایہ، آصف جاوید، اخلاق احمد، خواجہ عبدالغفار اور راؤ ساجد علی نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ جنوبی پنجاب بھر میں ایسوسی ایشن کو فعال بنایا جائے گا اور مشترکہ موقف اختیار کیا جائے گا۔

 

