صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں محتسب کی ڈائری کی تقریبِ رونمائی

  • ملتان
ملتان میں محتسب کی ڈائری کی تقریبِ رونمائی

ملتان (لیڈی رپورٹر) فیڈرل ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی نئی کتاب محتسب کی ڈائری کی تقریبِ رونمائی ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہوئی، جس میں دانشوروں، صنعتکاروں اور سول سوسائٹی نمائندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

شرکاء نے ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی عوامی خدمت اور ٹیکس دہندگان کے مسائل کے حل کیلئے کوششوں کو سراہا۔خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف جاہ نے کہا کہ کتاب میں ان کے مشاہدات و تجربات شامل ہیں، مقصد معاشرے میں رشتوں کی اہمیت اور خدمتِ انسانیت کو اجاگر کرنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر