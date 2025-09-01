ملتان میں محتسب کی ڈائری کی تقریبِ رونمائی
ملتان (لیڈی رپورٹر) فیڈرل ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی نئی کتاب محتسب کی ڈائری کی تقریبِ رونمائی ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہوئی، جس میں دانشوروں، صنعتکاروں اور سول سوسائٹی نمائندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
شرکاء نے ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی عوامی خدمت اور ٹیکس دہندگان کے مسائل کے حل کیلئے کوششوں کو سراہا۔خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف جاہ نے کہا کہ کتاب میں ان کے مشاہدات و تجربات شامل ہیں، مقصد معاشرے میں رشتوں کی اہمیت اور خدمتِ انسانیت کو اجاگر کرنا ہے ۔