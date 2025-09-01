سیلاب سے میپکو کے 12 اضلاع میں بجلی کی ترسیل متاثر
ملتان (خصوصی رپورٹر)جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال کے باعث ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے 12 اضلاع میں 100 فیڈرز سے منسلک علاقوں کی بجلی محدود سطح پر بند کردی گئی۔
میپکو ترجمان کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ فیڈرز بہاولنگر، وہاڑی، بہاولپور، پاکپتن، ملتان اور مظفرگڑھ سرکلز میں ہیں جہاں سیلابی پانی کے پیش نظر بجلی کی برانچز عارضی طور پر منقطع کی گئی ہیں تاکہ کرنٹ لگنے کے خطرات اور تنصیبات کو نقصان سے بچایا جاسکے ۔سی ای او میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر ہیڈکوارٹر میں قائم فلڈ مانیٹرنگ روم سے 24 گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے جبکہ سیلابی اضلاع میں میپکو سب ڈویژنوں کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کردیئے گئے ہیں۔ ان کیمپس میں تعینات لائن سٹاف کو مکمل حفاظتی آلات فراہم کئے گئے ہیں۔ترجمان نے بتایا کہ ملتان کے 10، مظفرگڑھ کے 9، وہاڑی اور بہاولپور کے 14، لودہراں کے 5، پاکپتن کے 13، بہاولنگر کے 18، ساہیوال کے 7، رحیم یار خان کے 5، خانیوال کے 3، جبکہ کوٹ ادو اور راجن پور کے ایک ایک فیڈر سے بجلی جزوی طور پر بند ہے ۔علاوہ ازیں میپکو افسروں نے مختلف علاقوں کے دورے کرکے صورتحال کا جائزہ لیا۔