صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترین ٹورنیڈوز نے لیگ کا فائنل جیت لیا

  • ملتان
ترین ٹورنیڈوز نے لیگ کا فائنل جیت لیا

ملتان (لیڈی رپورٹر) ترین کرکٹ لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے فائنل میں ترین ٹورنیڈوز نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترین لائنز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔

 شاندار کھیل کے بعد فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں اور نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کئے گئے ۔مہمان خصوصی لودھراں پائلٹ پراجیکٹ کے سی ای او اور جنوبی پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر ڈاکٹر عبدالصبور نے کپتان، رنر اپ اور میچ و ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑیوں کو ٹرافیاں اور انعامات دیئے ۔اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالصبور نے کہا کہ کرکٹ اس ملک کے نوجوانوں کا جذبہ اور امید ہے ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لودھراں سمیت جنوبی پنجاب کے باصلاحیت لڑکے اور لڑکیوں کو معیاری کوچنگ، بہتر سہولیات اور منصفانہ مواقع فراہم کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ

ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار

صوبائی وزیر شافع حسین صدر گجرات چیمبر بائو منیر کی عیادت کیلئے پہنچ گئے

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر