ترین ٹورنیڈوز نے لیگ کا فائنل جیت لیا
ملتان (لیڈی رپورٹر) ترین کرکٹ لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے فائنل میں ترین ٹورنیڈوز نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترین لائنز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔
شاندار کھیل کے بعد فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں اور نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کئے گئے ۔مہمان خصوصی لودھراں پائلٹ پراجیکٹ کے سی ای او اور جنوبی پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر ڈاکٹر عبدالصبور نے کپتان، رنر اپ اور میچ و ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑیوں کو ٹرافیاں اور انعامات دیئے ۔اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالصبور نے کہا کہ کرکٹ اس ملک کے نوجوانوں کا جذبہ اور امید ہے ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لودھراں سمیت جنوبی پنجاب کے باصلاحیت لڑکے اور لڑکیوں کو معیاری کوچنگ، بہتر سہولیات اور منصفانہ مواقع فراہم کئے جائیں۔