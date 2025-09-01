صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماچھیوال ، جشن عید میلاد النبیؐ کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی

  • ملتان
ماچھیوال ، جشن عید میلاد النبیؐ کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی

ماچھیوال (نامہ نگار)جشن عیدمیلادالنبیؐ کے سلسلے میں میلاد کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں علمائے کرام، سول سوسائٹی، سیاسی و سماجی کارکنان اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے شرکت کی۔

 اجلاس میں 12 ربیع الاول کے جلوس کے روٹ اور لنگر کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ شرکاء نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ جلوس کے راستوں پر صفائی اور پانی کے چھڑکاؤ کے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ شرکاء کو سہولت مل سکے ۔ اجلاس میں چودھری فہیم جبار، قاری ریاض قادری، حاجی عبدالحق، احسان الحق اعوان، اعجاز شفیق، صوفی عبدالغنی اور اقبال زرگر سمیت دیگر افراد موجود تھے ۔ آخر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے مصیبت زدہ افراد اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ جشن عیدمیلادالنبیؐ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ

ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار

صوبائی وزیر شافع حسین صدر گجرات چیمبر بائو منیر کی عیادت کیلئے پہنچ گئے

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر