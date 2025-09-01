ماچھیوال ، جشن عید میلاد النبیؐ کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی
ماچھیوال (نامہ نگار)جشن عیدمیلادالنبیؐ کے سلسلے میں میلاد کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں علمائے کرام، سول سوسائٹی، سیاسی و سماجی کارکنان اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے شرکت کی۔
اجلاس میں 12 ربیع الاول کے جلوس کے روٹ اور لنگر کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ شرکاء نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ جلوس کے راستوں پر صفائی اور پانی کے چھڑکاؤ کے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ شرکاء کو سہولت مل سکے ۔ اجلاس میں چودھری فہیم جبار، قاری ریاض قادری، حاجی عبدالحق، احسان الحق اعوان، اعجاز شفیق، صوفی عبدالغنی اور اقبال زرگر سمیت دیگر افراد موجود تھے ۔ آخر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے مصیبت زدہ افراد اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ جشن عیدمیلادالنبیؐ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔