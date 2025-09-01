رنگپور میں سیلاب زدہ 300بھینسیں اور گائے ریسکیو
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ سیلاب متاثرین کے مال مویشی کو ریسکیو کرانے کے لئے خود دریا میں اتر گئے ۔
تفصیل کے مطابق ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈی پی اور سید غضنفر عباس رنگ پور اور گرد نواح کے علاقوں میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کررہے تھے ، اس دوران ریلیف کیمپ جوانہ بنگلہ میں نمبر دار مہر مصطفٰی ترگڑ نے بتایا کہ دریا کے اندر 300 سے زائد گائیں اور بھینسیں پھنسی ہوئی ہیں اور بے یارو مددگار ہیں ، جس پر ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ ریسکیو ٹیم کے ہمراہ مال مویشی کو نکالنے کیلئے بستی کالو کے علاقے دریا عبور کر کے موقع پر پہنچ گئے ، ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے خود بھینسیں اور گائے کو مالکان سمیت دریا کے کنارے پر پہنچوا کر مالکان کو ریسکیو کیا جس پر مالکان نے ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ اور ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کا شکریہ ادا کیا۔دریں اثنائڈی پی او سید غضنفر علی شاہ اور ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا، ہائی سکول جھلاریں، ایلیمنٹری سکول ٹھہڑی رنگپور، جوانہ بنگلہ ریسٹ ہاؤس، بستی کالو والا اور موضع بہرام پور سپر بند سمیت مختلف مقامات پر متاثرین سے ملاقات کی گئی۔ڈی پی او کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے گھروں اور املاک کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے ۔ڈی سی اور ڈی پی او نے گورنمنٹ کمپری ہنسو ہائی سکول،سرور والا ،رنگ پور ہائی سکول ،رنگ پور کینال ریسٹ ہاؤس فلڈ ریلیف کیمپوں کا بھی دورہ کیا اورمتاثرین سیلاب سے ملاقات کی،کھانے کامعیار ، صفائی ستھرائی کو چیک کیا اورمیڈیکل،تعلیم،جانورں کے چارے کا جائزہ بھی لیا۔ڈپٹی کمشنر نے کمپری ہینسو سکول فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کیمپ میں موجود تمام متاثرین کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں۔