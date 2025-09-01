صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی خانیوال کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ،سہولتوں کاجائزہ

اے سی خانیوال کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ،سہولتوں کاجائزہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر خانیوال روہت کمار نے گزشتہ رات کھوکھر محبت، تڑگڑ، سلار وہین اور کچا بند علاقوں کا دورہ کیا۔

 انہوں نے سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور خوراک، ادویات، جانوروں کے چارے اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔ متاثرین نے انتظامیہ کی جانب سے سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر موجود ٹیموں کی حاضری اور کام کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ سیلاب متاثرین کے انخلا اور سہولیات کی بروقت فراہمی ضلعی انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تمام محکمے الرٹ ہیں اور دن رات جانفشانی سے کام کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی متاثرہ خاندان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ مویشیوں کے لیے چارے کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے اور اس پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے ۔

 

