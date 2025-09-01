صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی لودھراں کا متاثرین کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کرنیکا حکم

  • ملتان
لودھراں(سٹی رپورٹر)لودھراں میں متوقع بڑے سیلابی ریلے کی آمد کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے لودھراں میں دریائے ستلج کا دورہ کیا۔

دریائے ستلج کے بیٹ علاقے میں لوگوں کے انخلا کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔متاثرین کو فوری علاقہ خالی کرانے اور فلڈ ریلیف کیمپس میں منتقلی کا حکم بھی دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنی نگرانی میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کرایا۔اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی،ڈی ای او شکیل احمد اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر دریائے ستلج کے اندرون واقع بستی ککری بھی پہنچ گئی،بستی کی خواتین کو اپنی نگرانی میں ریسکیو کرایا۔انہوں نے ریسکیو ورکرز میں کھانا تقسیم کیا اور انکی خدمات کو سراہا۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں سے لوگوں اور مویشیوں کا انخلا بہت ضروری ہے ،سنگین حالات کی وجہ سے لوگوں کے انخلاء پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ڈپٹی کمشنر نے بستی اور جھونپڑیوں سے لوگوں کو نکالنے کیلئے پولیس افسر کی ڈیوٹی بھی لگائی ۔انہوں نے مزید کہا سیلاب متاثرہ علاقوں میں سختی کے ساتھ انخلائکرایا جائے ،انہوں نے متاثرین فوری طور پر ریلیف کیمپوں میں منتقل ہونے کی تلقین بھی کی۔

 

