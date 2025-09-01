بجلی چور قومی مجرم، کسی رعایت کے مستحق نہیں، راؤ راشد سرور
جودھ پور،چوپڑہٹہ (نمائندہ دنیا)ایس ڈی او مخدوم پور واپڈا راؤ راشد سرور نے کہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں، ان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے ۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی چور قومی مجرم ہیں اور کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں، ریکوری تیزی سے کی جا رہی ہے تاکہ قومی خزانے کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام بجلی چوروں کی نشاندہی کریں، ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ ایس ڈی او نے کہا کہ بجلی چوری ختم کرنا قومی ذمہ داری ہے ، عوام کو چاہیے کہ واپڈا کے ساتھ تعاون کریں تاکہ علاقے میں بجلی کی فراہمی بہتر ہو سکے ۔