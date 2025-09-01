صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چور قومی مجرم، کسی رعایت کے مستحق نہیں، راؤ راشد سرور

  • ملتان
بجلی چور قومی مجرم، کسی رعایت کے مستحق نہیں، راؤ راشد سرور

جودھ پور،چوپڑہٹہ (نمائندہ دنیا)ایس ڈی او مخدوم پور واپڈا راؤ راشد سرور نے کہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں، ان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے ۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی چور قومی مجرم ہیں اور کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں، ریکوری تیزی سے کی جا رہی ہے تاکہ قومی خزانے کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام بجلی چوروں کی نشاندہی کریں، ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ ایس ڈی او نے کہا کہ بجلی چوری ختم کرنا قومی ذمہ داری ہے ، عوام کو چاہیے کہ واپڈا کے ساتھ تعاون کریں تاکہ علاقے میں بجلی کی فراہمی بہتر ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر