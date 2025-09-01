صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مئے برادری کے افراد کا اے ایس آئی پر تشدد،1ملزم گرفتار

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)ہیڈ اسلام پل پر ڈیوٹی کے دوران تھانہ لڈن کے اے ایس آئی شبیر کو مبینہ طور پر مئے برادری کے افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔

 واقعہ اس وقت پیش آیا جب اے ایس آئی شبیر نے وہاں موجود ایک شخص کو رش نہ کرنے کی ہدایت کی جس پر تلخ کلامی ہوگئی۔ اسی دوران مبینہ طور پر مزید افراد کو بلا کر پولیس اہلکار پر حملہ کر دیا گیا۔اطلاع ملتے ہی تھانہ لڈن پولیس ایس ایچ او قاسم خان کی قیادت میں بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچی اور مئے برادری کے گھروں پر چھاپے مار کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔

 

