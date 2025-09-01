سیلاب میں پھنسے خاندان کا ڈرون کی مدد سے سراغ
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث موضع دوآبہ کی بستی جھگی والی زیر آب آگئی جس سے ایک خاندان اور ان کے مویشی پانی میں پھنس گئے ۔
سیف سٹی اتھارٹی نے ڈرون کیمروں کے ذریعے متاثرہ خاندان کا سراغ لگایا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔پولیس تھانہ صدر کی ٹیم نے کشتی کے ذریعے موقع پر پہنچ کر متاثرہ فیملی اور ان کے مویشیوں کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ بروقت کارروائی کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔انتظامیہ کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے متاثرہ علاقوں میں الرٹ ہیں جبکہ سیف سٹی اتھارٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلسل نگرانی کر رہی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کی جا سکے ۔علاقہ مکینوں نے بروقت ریسکیو آپریشن پر پولیس اور سیف سٹی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے قیمتی جانیں بچائی جا رہی ہیں۔