کوٹ ادو،انجمن آڑھتیان غلہ منڈی کے نومنتخب عہدیداروں کا حلف

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )انجمن آڑھتیان غلہ منڈی کوٹ ادو کے تین سال کیلئے بلا مقابلہ متفقہ طور پر منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری۔۔۔

چیئرمین الیکشن کمیٹی بابا چودھری شمیم احمد نے نو منتخب صدر چودھری رفیق احمد، نائب صدر چودھری احمد رشید، جنرل سیکرٹری چودھری جمیل احمد ،ممبران ملک مرید حسین ،شاہد رفیق ،حاجی ممتاز احمداور عمیر چودھری سے حلف لیا۔مہمانان خصوصی سابق ایم پی اے ملک غلام قاسم ہنجرا ،ضلعی صدر تاجران محمد عثمان شیخ ،صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن یونس خان چانڈیہ تھے جبکہ صدارات و دعا معروف عالم دین و مدیر جامعہ مظاہر العلوم مولانا محمد اشفاق قاسمی نے کرائی،سابق عہدیداروں سیاسی و سماجی رہنماؤں اور آڑھتیوں نے شرکت کی۔نومنتخب عہدیداروں نے آڑھتیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے ،ضلعی انجمن تاجران و شہری تاجر تنظیموں کے کیساتھ ملکر چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔سابق ایم پی اے ملک غلام قاسم ہنجرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا میں تمام منتخب عہدے داروں کو کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں توقع کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اپنے آڑھتی بھائیوں اور کاشتکاروں کے باہمی تعاون کو فروغ اور مسائل حل کرنے میں بھر پور کردار ادا کریں گے ،ہمارا مکمل تعاون نو منتخب عہدیداران کے ساتھ رہے گا ۔

 

