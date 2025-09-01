صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی آبی جارحیت سے سیلابی صورتحال مزید سنگین ،طارق نوناری

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)امیدوار پنجاب بار کونسل خانیوال سیٹ ملک محمد طارق نوناری ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ بھارت نے آبی جارحیت کرکے اپنے دشمن ہونے کا واضح ثبوت دیا ہے ۔

صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت شدید آزمائش سے گزر رہا ہے ، لگاتار بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے باعث آنے والے ریلے گھروں، کھیتوں اور سڑکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال نہ صرف جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی اور روزگار پر بھی براہ راست اثر ڈال رہی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وقت سیاست یا اختلافات کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے ۔ انہوں نے اپیل کی کہ عوام مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور حکومت بھی فوری ریلیف اقدامات تیز کرے ۔

 

